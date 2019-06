El infierno de Vanessa Terkes: "Me comparaba sexualmente con otras parejas y por eso le di un cachetadón"

Vanessa Terkes contó su verdad en el programa de Milagros Leiva. Aquí sus principales declaraciones sobre su relación con el alcalde de La Victoria, George Forsyth:

"Yo me enamoré perdidamente"

"Él me pide matrimonio al mes y medio de ser enamorado. Había esperado el príncipe azul toda mi vida. Me dijo, el problema tuyo es que piensas con eso (el corazón) y no con esto (la cabeza)"

"Cuando empezó su campaña siento que comenzó su campaña conmigo".

"Yo ya no sé quién es George Forsyth"

"En la campaña estaba más enamorada de él que nunca"

"Yo nunca había sido una persona tan celosa".

"En la campaña era lindo, pensé que con todo mundo se comportaba igual. El me decía en campaña que íbamos a tener un tiempo para nosotros"

"Nunca le dije que trabajaba mucho, él prefería tomar con sus amigos en vez de estar un ratito conmigo. Ya no era la misma persona, me jalaba"

"Él sentía que yo estaba avanzando muy rápido para su gusto. Me decía 'yo soy el alcalde, no me digas lo que tengo que hacer'"

"La plata que ganaba la usé para abrir mi oficina para la organización sin fines de lucro"

"Mi interés en denunciarlo no es por plata. No me interesa la plata"

"Fue solo una vez que se orinó en la cama. No quiero decir las palabrotas que me decía. Sí me comparaba sexualmente con otras parejas y por eso le di un cachetadón".

"Hubiera preferido que me tire un puñete, estoy medicada por un doctor. Tengo movimientos raros en el cuerpo"

"Me metí en el closet porque me tira un eructo en la cara".

