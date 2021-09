Lejos estamos de ver a la Maite Perroni de “Rebelde”, donde interpretó a Lupita Fernández en la serie juvenil de 2004. Sus trabajos más recientes han mostrado su lado más sensual y atrevido. La actriz mexicana dejó los papeles de mujer angelical e inocente de las telenovelas, para mostrar que también puede interpretar personajes que expresan libremente su sexualidad, como en “Oscuro deseo” de Netflix o “El juego de las llaves” de Amazon Prime Video. De hecho, este último, significó un cambio en la vida de la intérprete de 38 años.

MÁS INFOMRACIÓN: Maite Perroni se separó de Koko Stambuk tras 7 años de relación

En “El juego de las llaves”, Perroni interpreta a Adri, una organizadora de bodas que se casó con su primer novio, se reencuentra con su crush de la escuela y en medio del juego propuesto por Siena perdió el control, rompió las reglas y ahora su vida está de cabeza. La historia de la serie se centra en ocho amigos que intercambian de parejas para mantener relaciones sexuales entre ellos y el pasado 16 de septiembre acaba de arribar su segunda temporada a Amazon Prime Video.

“EL JUEGO DE LAS LLAVES” CAMBIÓ LAS PRIORIDADES DE MAITE PERRONI

En principio, la actriz mexicana contó que al diario El Universal que los productores de “El juego de las llaves” no creyeron que aceptaría participar en la serie. “Sabía que la gente se iba a sorprender del proyecto porque nunca me habían visto así en la pantalla, es una imagen que la gente no tenía de mí”, confesó. “Al final para mí era salir de esos personajes en los que estaba ubicada, eso iba a requerir quitarme miedos, inseguridades y hacer este trabajo que sí es más fuerte a lo que antes he hecho y me siento satisfecha de que el público me vea en esta otra faceta”, agregó.

La actriz mexicana dejó los papeles de mujer angelical e inocente de las telenovelas, para mostrar que también puede interpretar personajes que expresan libremente su sexualidad (Foto: Maite Perroni/Instagram)

Es así que la serie de Amazon Prime Video logró cambiar sus prioridades en la vida, pues el proyecto la hizo cambiar su perspectiva sobre el amor, el matrimonio y la maternidad. “Este proyecto no da una postura acerca de qué es lo que funciona en una relación, yo misma tras hacer esto me he preguntado ¿qué es el amor?, ¿cómo funciona? y ¿qué se necesita para tener una relación exitosa?”, dijo.

“No he llegado a la respuesta de estas preguntas. Creo que el concepto que tenía sobre amor y las relaciones ha cambiado y seguirá cambiado”, compartió en la entrevista.

Sin embargo, gracias al proyecto sus prioridades personales cambiaron, pues formar una familia ya no le quita el sueño. “Lo que sí ha cambiado es mi idea sobre el matrimonio, la pareja y los hijos, antes sí era algo muy importantes y hoy es algo que no me quita el sueño. Si pasa, bienvenido y si no, pues tampoco pasa nada”, desveló la actriz para luego señalar que, por ahora, solo está enfocada en su carrera.

“Hoy tengo un desarrollo profesional que quisiera seguir alimentando, hacer tantas cosas a nivel espiritual y laboral, ahí está mi prioridad”, puntualizó.