Alexandra Méndez “La Chama” reveló todas las conversaciones que tuvo con Pamela López, la pareja de Christian Cueva, luego de destaparse que el futbolista la afanaba.

Tras estas revelaciones, Pamela López envió un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram. Este texto está cargado de contenido religioso -ya que ella practica el cristianismo- y pide a sus críticos que tengan “temor de dios”.

En ese sentido, la pareja de Christian Cueva pidió que no juzguen su relación y que no desaten “falsos y medias verdades”, aunque no precisó en qué podría estar mintiendo “la Chama”.

“Cuando conoces a dios conoces el propósito por el cual fuiste cread@, nadie nace con una estructura perfecta, en el camino uno va alimentándose de armas y batallas para tener una vida conforme a la voluntad de nuestro padre. ¡No juzguen! ¡No señalen! ¡No ofendan! ¡No vivan del morbo! ¡No desaten falsos o medias verdades! ¡Tengan temor de dios! Él es real”, escribió Pamela López junto a una imagen donde se lee “Me fui a ser feliz. ya no volveré”.