¿Quién no disfruta de una buena telenovela, ya sea solo o en compañía de sus seres queridos? Pues bien, son muchas las personas que sienten gusto por estas historias que, por unos minutos, llegan a atraparlos. Sin embargo, para Fernanda Castillo, varias de las tramas no son de su agrado, en especial las de melodramas actuales.

La actriz de la recordada y querida Mónica Robles, de “El señor de los cielos”, dio a conocer sus motivos por los que no tiene preferencia por las novelas que ahora se emiten, aunque no critica a quienes las ven.

¿POR QUÉ NO LE GUSTAN LAS TELENOVELAS ACTUALES?

La actriz mexicana, de 40 años, quien protagonizará la serie de ViX+ “Isla Brava”, en la que también actúa su esposo Erik Hayser, conversó sobre este tema con Carmen Aub, quien fue su compañera en la exitosa narcoserie, que llegará pronto con su octava temporada a Telemundo.

Si bien, Fernanda Castillo considera que hay muchas historias interesantes en las nuevas producciones, asegura que aún existe una gran desigualdad de género en la industria, especialmente en Latinoamérica.

Refiriéndose específicamente a las historias que les dan a las mujeres en las telenovelas actuales, mostró su incomodidad.

“Creo que ahora, de repente, se está volviendo un poco a contar historias en el melodrama – que yo no tengo ningún problema con el melodrama, pues parece que es padrísimo y lo podemos hacer muy bien –, pero de repente historias otra vez un poco rosas que sí idealizaban y que de repente siento que es un retroceso a la televisión que estábamos consiguiendo hacer”, dijo al programa E! Entertainment que conduce Aub.

¿CÓMO DESEA QUE SEAN LOS PAPELES DE LAS MUJERES?

Tras escuchar lo dicho por su colega, la conductora le señaló que hay producciones donde las protagonistas están más empoderadas, a lo que Castillo reconoció, pero no se sintió satisfecha.

Y es que el hecho de que el personaje de una mujer busque siempre una pareja, le deja un sinsabor. “Es como que no tener pareja significara que todavía no eres tú lo suficientemente exitosa. Aunque tengas todo en la vida, no eres suficientemente exitosa porque no tienes pareja y creo que eso no es real”, le respondió.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE FERNANDA CASTILLO?

La histrionisa indicó que le gustaría que la protagonista de una telenovela actual no tenga la necesidad de buscar a alguien, sino sea autosuficiente. “Que sea asexual por ejemplo”, precisó.

Tras sus palabras menciono que las mujeres en las historias de los melodramas son mucho más que alguien buscando una pareja para sentirse completa y ser feliz.