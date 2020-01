El Origen de la Lucha: María Pía niega "armanis" y evita hablar de ex guerreros [VIDEO]

La conducta de Esto Es Guerra: El Origen de la Lucha, María Pía Copello, dejó en claro que en el reality de América Televisión las cosas que pasan no son armadas tal como lo aseguraron ex guerreros como Rafael Cardozo y Vania Bludau.

"Yo nunca he visto que sea armado en este programa y todo lo que yo he visto aquí es verdad (...) Yo preferiría no opinar al respecto (...) que te puedo decir, yo te digo lo que veo y lo que he visto y mi experiencia y mi experiencia aquí es real y nada ellos tendrán sus motivos", dijo María Pía Copello.

Asimismo, María Pía Copello explicó el por qué Esto Es Guerra: El Origen de la Lucha sigue siendo el líder en sintonía en relación a Combate y ahora a Reto de Campeones, conducido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz.

"Quizá es un tema de preferencias y creo que cada producción tiene que analizar lo que está pasando en cada programa y renovar o ver que cosa hacer para que las cifras los favorezcan. Creo que el exito de EEG es que tiene muchos años, los chicos son queridos y no es fácil que miren a otro canal".

Esta semana inició Esto Es Guerra: El Origen de la Lucha y María Pía Copello junto a Mathías Brivio presentaron a los participantes, algunos ex combatientes. Ellos son: Mario Hart, Mario Irivarren, Paloma Fiuza, Diana Sánchez, Austin Palao. Además de los ya conocios Nicola Porcella, Sheyla Rojas, Angie Arizaga,Michelle Soifer, Patricio Parodi, Diego Chávarri, Melissa Loza, Brenda Carvalho, Erick Sabater, entre otros.





