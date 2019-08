Eduardo Pastrana “El Papi” se pronunció sobre la situación que vive su expareja Silvia Cornejo por el nuevo ampay de Jean Paul Gabuteau, el padre de su hijo.

En entrevista con el diario Trome, “El Papi” Pastrana aseguró que el “karma” le llegó a Silvia Cornejo al vivir esta presunta infidelidad, pues en el pasado ella lo acusó de desleal.

“Qué pena por ella y por lo que le está tocando vivir, después de muchas cosas malas que yo pasé. No le deseo el mal, pero el ‘karma existe’”, indicó “El Papi” Pastrana.

Asimismo, el bailarín señaló que en el pasado Silvia Cornejo lo dejó mal parado ante el público: “No sabía que se la hicieron de nuevo. Siempre estuve callado porque la gente me decía que no hable para no quedar mal como hombre, pero se encargaron de dejarme como el villano, como el que engañó. Silvia era una persona un poco mentirosa. Hasta recibí amenazas de muerte por parte de su familia”.

En ese sentido, “El Papi" Pastrana aseguró que Silvia Cornejo volverá a perdonar a Jean Paul Gabuteau por una razón en particular.

”Lo que pasa es que ella seguirá con él y lo perdonará, pero por el interés. El interés mueve montañas".