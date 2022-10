El programa ‘Amor y Fuego’ expuso la historia oculta de Facundo González antes de su llegada al Perú. Resulta que en el 2012, cuando el popular ‘Guacho’ estaba en un reality de Argentina, fue vinculado sentimentalmente al millonario Ricardo Fort.

Incluso, ambos personajes protagonizaron una discusión EN VIVO en el desaparecido programa ‘Soñando por Bailar’, luego que el magnate revelara que tuvieron intimidad.

“Es un pobre tipo que me da lástima, con todo lo que tiene no es feliz, es lamentable” , dijo Facundo en Argentina, a fin de desmentir a Fort, conocido también como ‘El Chocolatero’.

¿Qué dijo el millonario sobre Facundo González?

“Mira, solo Facundo y yo sabemos lo que pasó, no tiene por qué salir a contarlo ni decirlo y respeto que no lo diga. Creo que cada uno tiene sus momentos y su tiempo para contarlo. Sino lo seguirá negando, solo él y yo sabemos lo que pasó, no me hace falta salir a contar las cosas” , dijo en su momento el Ricardo Fort.

Sin embargo, el magnate se molestó porque fue negado públicamente y deslizó que le pagó por tener un amorío. Estas fueron sus declaraciones del 23 de enero de 2012.

“¿Quiere que yo me calle? No me voy a callar. Me lo presentan y una noche tuve relaciones con él y le pagué, no quise ser más nada él (...) A mí me indigna cuando se hacen los machos y la mariconada quedo yo... perdón, el gay quedó yo. No me interesa cámaras... con una sola noche me saqué las ganas que tenía y nada más, listo. No me acuerdo cuánto le pagué la noche, estos chicos son baratos” .

Cabe indicar que Ricardo Fort falleció en el 2013.

