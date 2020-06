Michelle Soifer y su novio, Giuseppe Benignini, sorprendieron al confesar lo que menos les había gustado de su convivencia en esta cuarentena.

En el programa “En boca de todos”, el popular “Principito” contó que estuvieron "a punto de terminar” durante este periodo.

“Lo que más me ha molestado de Michelle es lo tóxica, lo celosa... me ha revisado el teléfono esta cuarentena. Vamos a cumplir 100 días de cuarentena y los 90 días me ha revisado el teléfono”, explicó Giuseppe Benignini.

Según el modelo venezolano, Michelle Soifer hasta eliminó a sus familiares de sus redes sociales. “(Se la pasó) bloqueando, eliminando, me ha eliminado hasta a mis hermanas, primas, familiares, no le importa”.

Michelle Soifer se excusó y entre risas aseguró que no sabía que estaba eliminando a sus hermanas: “Es que no sabía que era su hermana. Lo que pasa es que el ‘me gusta’ y el ‘eliminar’ está al costadito”.

Por su parte, el “Principito" comentó que recién se está adaptando a la convivencia.

”Yo nunca en mi vida he convivido con una persona, primera vez que lo estoy haciendo, uno aprende cosas, te vas adaptando".

Michelle Soifer y el "principito" - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Anelhí Arias indignada por acusaciones de su expareja

Anelhí Arias indignada por acusaciones de su expareja - diario ojo