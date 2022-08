Dentro de poco la serie “El señor de los cielos” estrenará su Temporada 8 a través de Telemundo donde continuarán las aventuras de Aurelio Casillas y compañía con nuevos y emocionantes episodios. Precisamente, fue en febrero del 2022 cuando la cadena televisiva anunció que se iniciarían las grabaciones de esta nueva entrega. Sin embargo, muchos se han preguntado ¿continuará Carmen Aub?.

A sus 32 años, Carmen Aub ha demostrado ser una actriz con gran trayectoria y las distintas producciones en las que ha participado así lo demuestran. Entre ellas se encuentran “¿Dónde está Elisa?”, “Esperanza del corazón”, “Pasión prohibida”, “El Chema”, “Mujer de nadie”, entre otras.

Sin embargo, uno de sus papeles principales fue el de Rutila Casillas en la serie “El señor de los cielos” (2014), producción que fue protagonizada por Rafael Amaya y donde estuvo acompañado por reconocidas figuras como Fernanda Castillo, Carmen Villalobos, Ximena Herrera, Raúl Méndez, entre otros.

Carmen Aub interpreta a Rutila Casillas (Foto: Telemundo)

Se debe tener en cuenta que “El señor de los cielos” es una producción de Telemundo y que fue escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso, de acuerdo a la historia original de Andrés López.

Carmen Aub quien recientemente ha hecho su aparición en la telenovela “Mujer de nadie” brindó una entrevista a People en español donde comenta si es que aparecerá o no en “El señor de los cielos”.

Carmen Aub también aparece en la telenovela "Mujer de nadie" con el personaje de Roxana (Foto: Carmen Aub/Instagram)

¿CARMEN AUB VOLVERÁ A INTERPRETAR A RUTILA CASILLAS?

“El señor de los cielos” es una serie que durante sus anteriores temporadas fue considerada como una de las producciones más vistas a través de Telemundo. Ante ello, ha generado gran expectativa su nueva entrega.

Pero lo que muchos fans desean saber es si Carmen Aub continuará en la nueva temporada. Es por ello que la propia actriz respondió a esta interrogante.

“La verdad es que el público lo pide muchísimo, cuando salgo en la calle todavía ‘Rutila, Rutila’ y todos preguntan por la octava temporada, lo cual eso también yo digo ‘¡órale!, las personas sí me están esperando y sí están pendiente’ y eso me llena de emoción”, sostuvo.

Aunque si bien Carmen Aub está contenta por el respaldo y cariño de la gente también dejó en claro otros detalles.

“Una parte de mí, yo ya había dicho yo ya cerré el ciclo, ya estoy haciendo otras cosas, pero también otra parte como que la verdad es que es una familia que yo creé con todos mis compañeros de ‘El señor de los cielos’, tantos años, que me encanta trabajar con ellos; el público, siento que también se lo merece, entonces vamos a ver qué pasa. La verdad todavía no digo sí, todavía no digo no”, anotó.

La artista mexicana resaltó que está “abierta a todas las posibilidades”, aunque también dijo esperar a que la respuesta que sea el público lo apoye.