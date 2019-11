Luego de las imágenes que Magaly Medina difundió de Christian Domínguez llegando a Lima en la madrugada, los conductores de “El show después del show” le mandaron un contundente mensaje.

El primero en hablar fue Renzo Schuller, quien lamentó que Christian Domínguez haya mentido para no presentarse en el programa: “Nos enteramos que Christian sí estaba acá cerca (...) podemos entender claramente es que no quiso venir o le propusieron ir a otro programa o no cumplió con su palabra. Todo el mundo es libre de tomar la decisión que más le parezca; pero por último, avisas”.

En ese sentido, el conductor envió un mensaje a Christian Domínguez: “(Debes) ser honesto, ser sincero, no mentir (...) a mí con la verdad antes que todo, si me van a mentir de esa manera...”.





