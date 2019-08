El actor colombiano y protagonista de la serie Sin Senos sí hay paraíso, Gregorio Pernía, más conocido como Aurelio Jaramillo ‘El Titi’, continúa esta semana en nuestro país pues este jueves es el estreno de la película peruana “Mi novia es él”, en la cual actúa en el papel de Tony.

Gregorio Pernía usó su red social de Instagram para denunciar que un conocido centro comercial, al que calificó de “estrato 10”, le negó la entrada y proyección de la película a Edwin Sierra.

“Les cuento esta joya, hay un centro comercial en Lima, de estrato 10, que no lo puedo mencionar, ¿para qué? Entonces, dijeron que el señor Edwin Sierra no cumplía el target para presentar la película en ese centro comercial porque era de color de piel diferente, porque era cholo, porque venía de estrato bajo, al hombre le negaron la entrada, no se puede presentar en ese centro comercial”, contó El Titi.

Sin embargo, esta historia tiene su lado bueno y es que el colombiano asegura que se le abrieron otras puertas ante esta negativa.

“Y así como ese centro comercial se abrió, una mucha más grande, porque hay muchos cines en Perú que dijeron que sí y no hay una guerra más grande, no hay violencia más grande, la violencia más grande es la diferencia de estrato social . Así como a Edwin, Melissa y a mí que nos ha tocado duro, venimos de estratos populares, pero a pesar de eso, no hemos no hemos perdido la esencia, eso es lo más importante, por más obstáculos que se nos presenten en la vida, todos tenemos derecho a soñar”, agregó.

Pese a todo, la película peruana “Mi novia es él” se estrenará este jueves 29 de agosto en cines de Lima y provincias.