El exchico reality, Diego Chavarri, fue el invitado a sentarse en el tan temido sillón rojo de “El Valor de la Verdad” conducido por Beto Ortiz. Y es que el modelo contó varios pasajes de su vida privada y sentimental que muchos desconocían, entre ellos, un fuerte episodio que tuvo con la expareja de Rosángela Espinoza, el locutor ‘Carloncho’.

El popular ‘Diablito’ respondió 15 interrogantes y se llevó S/10,000 soles, ya que no quiso continuar, porque según lo que manifestó “habían muchos nombres que no quería mencionar”.

La pregunta número nueve fue: “¿Te insultó ‘Carloncho’ porque estaba celoso de ti?", a lo que Diego contestó afirmativamente.

“Lo que él quería hacer, porque en algún momento me vinculaban con Rosángela, era hacerme quedar mal, entonces me lanzó una serie de insultos y obviamente a mi Carloncho, ni me suma, ni me resta”, comienza contando Chavarri.

Asimismo, también reveló que el conductor de “En boca de todos” aprovechó la situación para burlarse de su musculoso cuerpo.

“Sacó hasta lo de la ‘pichicata’, y yo le dije: mira mi hermano si tú tanto dices que soy así, tú deberías comer bien e ir al gimnasio a ver si tienes algún cambio, porque la ignorancia es atrevida. No me puedes insultar con algo que no sabes”, manifestó el ex de Melissa Klug.

Diego Chavarri dejó en claro que nunca ha tenido nada con Rosángela Espinoza, que muy por el contrario la considera una buena amiga.

“Yo nunca he tenido nada con Rosángela Espinoza. Yo la quiero bastante pero nos vinculaban en ‘Esto es guerra’, pero no pasó nada. Fue una de las primeras personas que fue a verme a la clínica”, finalizó diciendo.

