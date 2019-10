“¿Le fuiste infiel a Mayra Goñi?”, fue la última pregunta que realizó Beto Ortiz a Fabio Agostini. ‘El galáctico’ contestó que “Sí” y ganó 50 mil soles.

Fabio Agostini manifestó que estuvo muy dolido por el fin de la relación con la peruana.

"¿Cómo le sacaste la vuelta?", preguntó el conductor de "El valor de la verdad". El modelo español indicó que no le gustó que ella viajara a España, terminara con él y que un "amigo suyo" subiera "historias con ella a su Instagram".

“Acabamos de ver a Mayra subiendo con Flavia y las amigas a la habitación”, fue lo que le contó un conocido al español.

Agostini dijo que sacó la “agenda agostiniana” para poder hacer “justicia” estando con otra mujer.

Como se recuerda, Fabio Agostini tuvo una relación sentimental con la cantante Mayra Goñi hace más de un año. La expareja publicaba fotografías y videos de sus distintos viajes al extranjero en Instagram.

“En verdad, no me gusta hablar mucho de mi vida privada, creo que él ya dijo todo. Acá él no terminó conmigo ni yo terminé con él, fue mutuo… yo lo quiero y estimo mucho, es una gran persona”, contó la actriz sobre el fin de su relación con el modelo en el 2018.