“El valor de la verdad”, en su última edición, tuvo como invitado a Jimmy Santi, quien terminó llevándose a casa 25 mil soles con sus polémicas confesiones.

En la pregunta 10, el periodista Beto Ortiz le preguntó: “¿te invitó Vladimiro Montesinos a las suites de Barranco?”, obteniendo la respuesta afirmativa del cantante.

“Yo fui muy amigo de la señora Susana Higushi, ya la habían martirizado, me enseñó sus partes de que le habían metido electricidad. Entonces , por intermedio de una tercera persona, me dijo ‘el doctor quiere hablar contigo’. Yo estaba candidateando a alcalde de Jesús María y tenía 33% en las encuestas. Él quería que me pase a (partido) Vamos Vecinos y me negué", dijo frente a Beto Ortiz.

Comentó que fue con tres policías a la reunión con el entonces asesor de Alberto Fujimori: “Me ofreció 50 mil dólares para cambiarme de partido. Como no acepeté, me dijo que me vaya a divertirme a la suite de Barranco”.

“Abrió el maletín y me dijo ‘esto es para usted’. Aquí está lo que usted gastó y el resto para su campaña. Seguramente me estaba grabando”.

