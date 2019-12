El valor de la verdad tuvo como invitado a Renzo Spraggon, exintegrante de “Combate”, quien se hiciera conocido como mantener una relación con Evelyn Vela y Xoana González.

El excombatiente decidió responder un total de 20 preguntas, pero fue la última la que se salvó de responder porque al toque apretaron el botón rojo.

“¿Te has prostituido?”; fue la fuerte pregunta que Renzo Spraggon no respondió en el sillón rojo.

“Yo lo conozco hace dos años, lo he acompañado a varios eventos, las chicas cuando toman alcohol ofrecen muchas cosas. Yo no lo he visto, pero si lo ha hecho antes de eso, mejor que quedé allí (...) Prefiero que quede en su pasado. No soy partidario de eso (la prostitución)”, dijo Juan Bazán.

Siguiendo las reglas del programa, Beto Ortiz hizo la pregunta de repuesto: "¿Te ofrecieron 1000 dólares para tener sexo?

“Sí. Soy striper, todo el tiempo las mujeres te insinuan y te ofrcen. Se me acerca una señora mayor y me dijo que me daba 1000 dólares si me iba con ella. Le dije que no. No cobro por sexo”; dijo el modelo.

“Si voy a una despedida de soltera, cobro y me voy a mi casa. Si me gusta una flaca de allí, me la agarro gratis. No soy puto, como dicen aquí”, agregó.