La cantante criolla Lucía de la Cruz se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad y sus confesiones darán de qué hablar este fin de semana.

“¿Le chorreabas un sencillo a la Foquita Farfán?”, fue una de las preguntas que le hicieron a la artista.

“Tía Lucía, me decía... (Le daba) un sol, un sol cincuenta, con todos sus mocos verdes (venía). Estoy molesta contigo Foca, contrataste a Eva Ayllón y a mí no me invitaste (a tu cumpleaños)", se le escucha decir en el adelanto del programa.

“¿Te jugaste una pichanga con el ‘Nene’ cubillas?”; fue otra de las preguntas que respondió.

“Él iba a verme en un auto negro. Hicimos el amor en Huarmey”, confesó la cantante en el set de Latina.

“He tenido 99 novios. Soltera, pero no desatendida”, detalló.