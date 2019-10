David ‘Pantera’ Zegarra es el siguiente invitado de ‘El valor de la verdad’, donde hablará de sus romances. Además del racismo que sufrió al ingresar a la televisión peruana.

Pero no solo eso, el excombatiente hablará por primera vez acerca del accidente automovilístico que habría protagonizado en Villa El Salvador. El boxeador habría atropellado a una anciana de 74 años, que responde al nombre de Hilaria Ayala, quien murió en el acto, al ser abandonada a su suerte en el lugar.

“¿Te escondiste luego de la muerte de Hilaria Ayala?”, fue la primera pregunta que responderá Pantera Zegarra. “¿Te han amenazado de muerte después del accidente?”, “¿eres el responsable de la muerte de la anciana Hilaria Ayala?”, son las otras dos interrogantes que ya se revelaron en el adelanto de ‘El valor de la verdad’.

Ante esto, se puede escuchar parte de las respuestas que brindará David Zegarra en el sillón rojo. “Me comporté como un cobarde, llámalo como quieras (...) Me amenazaban ‘te voy a matar’, lo primero que me querían hacer es tirarme un balazo en la cabeza (...) Si me tengo que ir preso, me voy preso”, dijo durante el programa que se trasmitirá este sábado a las 10:00 p.m.