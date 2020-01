La popular exvedette Susy Díaz estuvo como invitada en el sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz, “El Valor de la Verdad”.

Una de las polémicas preguntas que respondió involucra a un excongresista de la República. “¿Intentaron violarte en el Congreso?”, le preguntó el periodista, a lo que ella respondió afirmativamente.

“Un congresista no conocido vino a mi oficina, cierra la puerta, me tira en el sillón, forcejeamos... y le dije que habían cámaras, eso lo asustó y se fue. Denuncie un acoso sexual, pero no quise decir nombres y que quede ahí nada más”, contó.

Ella narró que hubo cinco parlamentarios que la acosaban sexualmente.

Nota Previa

La noticia de quién sería la próxima invitada de El valor de la verdad la dio a conocer el conductor de televisión Beto Ortiz a través de su cuenta de Instagram. En el primer adelanto se logra escuchar algunas de las interrogantes a las que Susy Díaz será sometida para llevarse el gran premio de 50 mil soles, entre ellas: “¿Estabas borracha cuando creaste tu frase más famosa?, ¿Eres la reina de las dietas? y ¿Se negó Walter Obregón a tener sexo contigo dentro de un avión?”.

No hace falta decir que la rubia vedette es uno de los personajes más variopintos de la farándula local, por lo que ha sabido mantenerse vigente al estar innovándose constantemente.

Asimismo, se espera que la madre de Flocita Polo revele detalles de sus relaciones amorosas, entre los que aparecerían los siguientes nombres: El ‘Mero’ Loco, Andy V y ahora Walter Obregón.

