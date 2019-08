Vania Bludau se sacó el clavo, tras haber participado en varias ediciones de “El Gran Show”. Esta vez se le hizo a la ex “chica reality”, quien se llevó el triunfo y alzó la corona de “Reinas del Show”, al ser la favorita del público por encima de Korina Rivadeneira. “Un sueño hecho realidad. ¡Gracias a ustedes me coroné como la Reina del Show! Valió la pena cada hora de ensayo, cada una de las caídas y golpes. No tengo palabras para describir lo bendecida que me siento”, escribió Vania tras ganar el concurso.

Mientras Vania emocionaba a cientos con su bailes, Latina emitió la entrevista de Beto Ortiz a la fondista peruana Gladys Tejeda, quien hizo una sorpresiva revelación en “El Valor de la Verdad”. “En el 2014, me ocurrió algo en el mar. Estaba en Barranquilla, Colombia, durante una competencia y, como hacía calor, nos juntamos como siete atletas para ir al mar. Contratamos en esa oportunidad una moto acuática, pero el señor que manejaba hizo una mala maniobra y se volteó la máquina”, señaló.

¿Quién ganó en el RATING?

La gran ganadora de la noche fue Gisela Valcárcel. El programa de América TV obtuvo 18,3 en Lima y 16,6 en Lima+6 ciudades. En tanto, El Valor de la Verdad, que conduce el periodista Beto Ortiz, alcanzó el 15,2; y 14,4 en Lima+6 ciudades.

En el ranking de los programas más visto el último sábado, El wasap de JB tuvo 12,4.