El ‘Zorro’ Zupe no pudo ser ajeno al ver los vídeos de Nicola Porcella siendo agresivo con Angie Arizaga, el personaje de la farándula, quien es el mejor amigo del “guerrero histórico”, sostuvo que está en contra de la violencia y para él es lamentable ver nuevamente juntos a la pareja.

“En realidad he hablado muy poquito (con Nicola), yo siempre he dicho en televisión que yo no comparto ningún tipo de agresividad. Es lamentable que se haya referido así a Angie, él lo tendrá que esclarecer, yo siempre estuve en desacuerdo que sea parte del circo (de Esto es Guerra), son chicos que han tomado terapia por mucho tiempo para que estén separados”, dijo el ‘Zorro’, dejando entrever que el reality es el principal causante que Nicola Porcella y Angie Arizaga vuelvan a protagonizar este tipo de escenas.

Con respecto al trastorno límite de personalidad (Borderline), Ricardo Zupe contó que el modelo continúa con su tratamiento. “Sé que toma tres pastillas al día, él tiene un tratamiento”, señaló. Asimismo, el ‘Zorro’ agregó que “a mí me sorprende lo que ha pasado, pero también creo que estas cosas no habrían pasado si es que él no regresaba al programa. Ellos no estaban preparados para hacer ese tipo de juegos en el circo, a él no le hace bien ella y a ella no le hace bien él”.

“Yo ya le dije a él que no le hace bien ella, que no le hace bien regresar al circo y mucho menos regresar al programa. Ellos han tenido una relación muy dependiente, porque a eso yo no lo llamaría amor. La dependecia que tenían les hacía daño el uno al otro”, sentenció.