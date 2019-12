Ricardo Zúñiga, más conocido como el “Zorro” Zupe, no pudo evitar ser consultado sobre lo que pensaba de Tilsa Lozano, luego de que Olinda Castañeda llorara y en “Válgame” se revelara que el luchados le había prometido a la modelo casarse y tener hijos.

Para el “Zorro” Zupe le fue difícil opinar, pues Tilsa Lozano vuelve a estar involucrada en lo que sería un posible caso de infidelidad, ya que Olinda Castañeda señaló que ella se habría metido en la relación con el luchador.

El amigo de Tilsa Lozano contó haberse encontrado con la exvegandora y esta no le habría comentado nada. "Desde la semana pasada dije que desde hoy iba a opinar del tema, porque he visto el tema el sábado en El Valor de la Verdad y ese mismo día le ví a Tilsa y me dijo: “No te voy a contar nada ahora, cómo están las cosas, porque el hecho de que tú lo cuentes, es una respuesta mía directamente”.

“Yo a él que lo vi el sábado, le dije que no tengo problemas con él. Con lo que acabo de ver, estoy con más dudas de los que tenía hasta la semana pasada. No es que no le crea a Olinda o no. En definitiva tienen que ser ciertas”, añadió el “Zorro” Zupe, quien le pidió a Tilsa Lozano ser más precavida.

El “Zorro” Zupe tuvo que jurar ante cámaras no saber nada más. “Me parece incómodo, pero en verdad esa es la respuesta que Tilsa me ha dado. Les juro que no me ha dicho nada”.

