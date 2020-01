La periodista Juliana Oxenford no pudo evitar opinar a través de su cuenta de Twitter sobre la derrota del Apra en estas Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Juliana Oxenford ironizó luego de que el Apra no lograra pasar la valla electoral, por lo que no tendría ningún representante en el Congreso de la República.

Paradojas de la vida, la estrella se estrelló en estas elecciones. Espero ansiosa las primeras impresiones de @Mauriciomulder y @MijaelGLP . — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) January 26, 2020

"Paradojas de la vida, la estrella se estrelló en estas elecciones. Espero ansiosa las primeras impresiones de @Mauriciomulder y @MijaelGLP", escribió Juliana Oxenford.

La periodista también tuvo un tuit especial para Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma, quienes postularon por Solidaridad Nacional.

Me encantaría saber , ahora mismo, que opinan @rosamariabartra y @YeniVilcatoma2 con relación a los resultados a boca de urna donde el ☀️ no parece . — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) January 26, 2020

Finalmente, Juliana Oxenford tuvo un tuit especial para Martha Chávez.

Martha Chavez (no la puedo etiquetar porque me tiene bloqueada) dice que obtuvieron el segundo lugar después de AP. Alguien me explica qué resultados han salido que no me he enterado? — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) January 26, 2020

