Los protagonistas de la recordada telenovela “Pasión de Gavilanes” se reencontraron a 16 años del gran final.

Todo ocurrió con motivo del reestreno de la telenovela en Caracol Televisión, en Colombia, que ocurrió el último lunes.

Poco antes del reestreno, los protagonistas del exitoso melodrama de Telemundo realizaron una reunión vía Zoom y recordaron anécdotas.

Sin embargo, la ausencia de uno de los protagonistas llamó la atención de los seguidores de “Pasión de Gavilanes”.

En el reencuentro se hicieron presentes Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan Reyes), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes) y Natasha Klauss (Sarita), pero Michel Brown (Franco Reyes) brilló por su ausencia.

Por su parte, Mario Cimarro y Danna García volvieron a verse después de diez años.

“Yo creo que la química que tenemos es natural, eso para los actores es algo que cuando nos pasa es una bendición. A mí me pasó esa bendición con Danna. Hay veces que no existe la química entonces uno tiene que usar su técnica y su preparación para crearla pero en este caso no fue así, en este caso ahí estaba desde que nos conocimos”, dijo Cimarro a su compañera.

“Yo creo que todos hemos sido bendecidos con este proyecto, Dios, el universo, el karma quiso que nos juntáramos tanto escritores, directores, como este elenco y yo en lo personal quisiera que en un futuro cada vez que me toque un proyecto encontrarme a gente como esta, gente talentosa, gente generosa, gente buena y una protagonista como Danna por Dios que me pase mucho”, agregó.

