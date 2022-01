Elías Montalvo, exintegrante de ‘Esto Es Guerra’, confirmó que sí estuvo en ‘saliditas’ con Peter Fajardo. El tiktoker visitó el set de ‘Amor y Fuego’ y habló de todo lo que pasó con el productor de EEG.

“¿Fuiste novio de Peter Fajardo?”, le preguntó Rodrigo González a Elías Montalvo, a lo que respondió: “no, como tal no fue mi novio”.

Ante la duda que generó en Rodrigo y Gigi, el exchico reality aclaró: “No lo puedo llamar así (amigos con derecho), nos conocimos y empezamos a salir”.

Los conductores de Willax TV le preguntaron por qué nunca oficializaron como pareja y Elías sostuvo: “No fuimos algo oficial. No se dio. [¿Él se enamoró de ti?] No lo sé, nunca hablamos sentimientos”.

“Nosotros salíamos, si hubiésemos sido pareja, yo lo hubiera dicho públicamente, o la gente hubiese sabido que estábamos”, agregó.

¿Por qué Elías Montalvo no oficializó a Peter Fajardo?

Sin embargo, Elías no quiso aclarar en qué fechas estuvo saliendo con el productor, indicando que no quería afectar su actual relación con el mexicano Luis Guzmán. En ese sentido, explicó por qué nunca oficializaron.

“[¿Qué querías de él?] Pensé que podía pasar algo más, pero antes de estar con una persona, uno se da cuenta que no te gustan algunas cosas (de esa persona”.

