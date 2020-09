Irvin Vera, exrelacionista público de Sheyla Rojas, contó que a la conductora de “Estás en Todas” no le importaba de que la vincularan con Luis Advíncula, a diferencia de a él, quien veía la imagen pública de la modelo.

“A ella no le molestaba que sepan sobre el vínculo con Luis. Ella se encargaba de divulgar las conversaciones, en hacerlo público”, revelí Irvin Vera, quien aseguró que siempre le aconsejó a Sheyla Rojas cuidar su imagen.

“La filtración de la foto fue editada. Esa foto la tenía Sheyla, Luis y todo el entorno de Sheyla Rojas”, agregó el exrelacionista público de Sheyla Rojas, quien aseguró haber sufrido un robo de sus pertenencias entre ellos su celular el pasado 19 de agosto.

Ella se lo presentó

Por otro lado, Irvin Vera negó haber sido él quien los presentó. Reveló que fue la propia Sheyla Rojas quien ya conocía a Luis Advíncula y era ella quien coordinaba los encuentros y hasta el viaje a España por invitación del futbolista de la selección peruana.

“¿Cómo lo conozco es a raíz de ella? Yo no fui un intermediario. Yo conozco a Luis Advíncula por ella. Ese mecanismo de trabajo no es el mio, no soy nexo de nadie”.

“Yo tengo ahora temor por las represalias que tengo contra mi familia. Estas filtraciones que se están dando no son por mi parte, no es por mi lado”, aseguró.

Relacionista público sobre Sheyla Rojas-OJO

¿Sheyla Rojas y Luis Advíncula tuvieron un romance?: Relacionista público muestra foto

