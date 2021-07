Tras el despido de la periodista Patricia del Río en RPP, se viralizó la supuesta noticia de que el doctor Elmer Huerta habría sido suspendido por sus comentarios contra la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Sin embargo, esta noticia fue desmentida por el propio doctor Elmer Huerta, quien a través de Twitter informó no haber sido suspendido en la radio, sino que se encuentra de vacaciones.

“Eso no es cierto. Nadie me suspendió. Tomé vacaciones. Tengo estos programas: - Ciencia y medicina, Lunes a viernes 7:30 am - Encendidos: Lunes y miércoles 10 am - Espacio Vital: Lunes a viernes 3 pm - Cuidando tu salud: sábado 11:30 am Escúchenlos en https://RPP.pe”, escribió Elmer Huerta, desmintiendo tal información falsa.

Quien sí no sigue en RPP es la periodista Patricia del Río, quien dejó la radio luego de 15 años ininterrumpidos de trabajo.

Aunque no se ha confirmado el motivo de su separación con el medio, los internautas no dudaron en especular cuál habría sido la causa.

Eso no es cierto.

Nadie me suspendió. Tomé vacaciones.

Tengo estos programas:

- Ciencia y medicina, Lunes a viernes 7:30 am

- Encendidos: Lunes y miércoles 10 am

- Espacio Vital: Lunes a viernes 3 pm

- Cuidando tu salud: sábado 11:30 am

Escúchenlos en https://t.co/SNTKgIZf5S https://t.co/N8mqdo3zbt — Elmer Huerta (@drhuerta) July 3, 2021

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González se burla de Alessandra Fuller

Amor y fuego - Rodrigo González se burla de Alessandra Fuller - diario OJO

TE PUEDE INTERESAR