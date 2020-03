La actriz Emilia Drago puso en alerta y asustó a sus seguidores al subir una fotografía en la que se le ve acostada en lo que sería una camilla de hospital.

Y es que en la imagen, se puede apreciar a la artista con las piernas totalmente enyesadas, junto con su brazo y lleva puesto un collarín. Esto generó la preocupación de todos sus fanáticos, quienes en el acto comentaron para preguntar qué era lo que le había pasado.

Sin embargo, la actriz de “Asu Mare" explicó que la foto correspondería a las grabaciones de una producción en la que participó hace algún tiempo.

“Descripción gráfica de cómo me siento al terminar la semana e intentar tener tiempo con mi hija, hacer lo que amo que es actuar, intentar ir a cenar con Diego (su pareja) y sobre todo engreírme a mi misma. Así que me retiro a tener una noche de lectura y ponerme mascarillas. Esta foto es de una grabación, no se asusten”, escribió en su cuenta de Instagram.

