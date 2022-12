Emilia Drago y Diego Lombardi estuvieron como invitados especiales en el programa de Magaly Medina, donde sorprendieron al público televidente al confesar detalles inéditos de su romance. Y es que los actores comentaron cómo se conocieron y cómo enfrentaron llevarse 14 años de diferencia.

En ese sentido, el artista peruano comentó en un primer momento que estudió la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias pero después decidió dedicarse a la actuación.

“Parecía como cuando le dije que tenía 14 años más que ella....”, comenzó diciendo Diego, causando la sorpresa en la popular ‘Urraca’. “Yo no sabía, pero no me mintió. Nos conocimos, fue a verme a una obra, fuimos a comer y de pronto, en ese momento, nos enteramos que él tenía 14 años más que yo”, agregó Emilia.

“Según él, fue amor a segunda vista, porque él tiene un recuerdo que yo no tengo... Que estuvimos una vez en una pizzería y yo estaba con otro chico. Dice que ahí nos conocimos, entonces para mí fue amor a segunda vista, porque no lo tenía registrado”, expresó entre risas la también modelo.

Por otra parte, Emilia confesó que cuando conoció a Diego, al tener 24 años y él 38, reveló que le dijo su padre al enterarse de su relación. “Mi papá me dijo ‘pero Emilia, ¿Cuántos años más que tú tiene? Esas relaciones no funcionan, es demasiado grande’. Ya después lo conoció y ya congeniaron”, finalizó diciendo.

