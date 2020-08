Un momento difícil es el vivió Emilia Drago tras revelar que la pasó mal debido a que su madre fue diagnosticada con el Coronavirus. A través de sus redes sociales la actriz dio la noticia y contó que ella le había pedido a su mamá que cuide a su hija mayor, pero no pudo hacerlo tras someterse a una prueba molecular y dar positivo.

“Por una cuestión de seguridad pensamos que era necesario hacerle una prueba covid. Y grande fue nuestra sorpresa cuando la prueba (molecular) dio POSITIVA. Nadie sabía qué había pasado, ella no salió ni un solo día a la calle, pero ahí estaba el bendito virus así que no pudo venir. Tuvimos que recurrir a otro familiar que dio negativo en la prueba para que se quede con Luna esos días en casa. No saben los sentimientos encontrados que tuve al saber que mi mamá había dado positivo”, contó.

YA ESTÁ MEJOR Y HACE PEDIDO A SUS FANS

Tras dar a conocer sobre este hecho, Emilia Drago aseguró que su progenitora ya superó el cuadro de la enfermedad, y está completamente recuperada tras algunos síntomas leves. “Hoy puedo decir que ella está bien y venció al virus. Ella, gracias a Dios, fue uno de los casos muy muy leves. Casi sin síntomas. Quise contarles esto porque en toda esa época me hizo tanta falta el cariño y contacto físico de mi mamá”, manifestó.

“Es increíble como cuando uno se convierte en mamá recién te das cuenta todo el esfuerzo, sacrificio, amor incondicional, paciencia que ellas han tenido con nosotros. Hoy más que nunca amo y admiro a mi mamá por todo lo que hizo por mí y agradezco a Dios, que me haya dado la noticia que está bien”, indicó.

Finalmente, Drago se dirigió a sus fans, y les hizo un emotivo pedido. “Ahora que me llaman mamá a mi, entiendo cómo se debe haber sentido de no estar conmigo al dar a luz. Valoremos tener a nuestros padres siempre alrededor y saludables”, refirió.

“Y si tienen a su mamá cerca, y se han mantenido en cuarentena claro está, ¿pueden apachurrarla por mi? ¡Por favor!”, rogó la artista, mostrando cuánto quiere tener cerca a su mami en plena pandemia.