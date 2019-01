Emilio Jaime 'echa' a Flavia Laos: “terminó conmigo y a la semana estaba con Patricio Parodi”

Emilio Jaime señaló que no quiere pelear con nadie en “EEG” y mucho menos con Patricio Parodi, quien le hizo el desplante de no saludarlo en el set. Sin embargo, no tuvo reparos en hablar nuevamente de su expareja Flavia Laos.

“Yo no he venido con aires de pelear, igual me quedo con los mejores recuerdos de la amistad que tuve con Patricio, que fue hace muchos años. Creo que es un buen tipo, yo no hablé mal de ellos, solo dije que Flavia terminó conmigo y a la semanas ya estaba con Patricio. Espero dejar estas cosas en el pasado, pues yo he venido con la bandera de la paz”, señaló.

De otro lado, el 'guerrero' sostuvo que espera volver a tener una amistad con Austin Palao. “Él es un gran tipo, yo encantado que se den las cosas. Voy a dejar que el tiempo fluya”, indicó.

