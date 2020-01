¡Rompió su silencio! La bailarina Emily Vargas por fin se animó a hablar sobre el posible acercamiento con el futbolista Jefferson Farfán.

Y es que la integrante de “Alma Bella” sorprendió a más de uno al declarar así sobre el seleccionado nacional.

“Lo conozco como cualquier peruano, ¿quién no ha gritado sus goles? Lo conozco de esa manera y no me he referido a otro tema. Como hombre me parece alguien interesante. Sí, muy interesante”, declaró Emily a las cámaras de “Válgame”.

Asimismo, también señaló que una cosa es sentir admiración y otra diferente es estar interesada en la persona.

“Por el hecho de que admire a alguien no me voy a poner en bandeja, una cosa es por admiración y otra decir que yo estuve acá o por allá. Creo que eso se ve un poco mal”, dijo.

Por otra parte, la bailarina aprovechó en aclarar que actualmente se encuentra sin pareja, ni saliente.

“Yo estoy soltera... me gustan los hombres cariñosos. He terminado una relación bastante larga”, concluyó.





