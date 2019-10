A pocas semanas de que ‘El artista del año’ llegue a su fin, Mayra Goñi y su pareja Nesty hablaron con diario Trome acerca de su permanencia en el programa de Gisela Valcárcel, que le ha dado muchas satisfacciones a nivel personal y laboral.

Según contó la pareja, están enfocados en llegar a la final del reality de baile y canto, a pesar que resaltaron que la competencia está difícil. Por este motivo, no tienen tiempo para pensar en otros proyectos, a pesar de las propuestas que le han llegado sobre su carrera musical.

Por otro lado, Mayra Goñi sorprendió al asegurar que ‘El artista del año’ busca que ella siempre se pelee.

“Todo el tiempo me hacen pelear con todo mundo, me dicen: ‘Mayra, qué piensas de tal y de tal’… y ya me he vuelto conflictiva”, sostuvo para el diario en mención.

Además, comentó que aunque no se ha peleado con nadie, ya tiene fama de conflictiva por las preguntas que le realizan sobre sus compañeros. “Es que siempre están preguntando qué piensas de tu compañero, quién es el mejor, y eso ha creado un poco de conflictos… pero no nos hemos peleado con nadie”, sentenció.