El cantante de cumbia, Pedro Loli, se convirtió hace unos meses en padre por primera vez junto a su novia Fiorella y vive una etapa plena con su familia.

Por ello, Pedro Loli se mostró sorprendido cuando le dijeron que tenía una cuenta en la red social para buscar pareja Tinder.

Pedro Loli no lo pensó dos veces y decidió contar el hecho a través de su cuenta en Instagram, donde pidió denunciar dicha cuenta.

Pedro Loli tiene planes de boda con su novia y mamá de su bebé, Fiorella

“Gente ¿cómo están? hay algunas personas que me escriben y me dicen que hay una cuenta mía en Tinder, es gracioso, pero no, es falsa, así que por favor pasen la voz y si pueden denunciarla, denúncienla pero no, no es mía”, dijo el cantante de cumbia.