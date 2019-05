"Yuca" sobre denuncia de Clara Seminara: "sí le dí un manazo, pero en la cintura" │VÍDEO

El popular actor "Yuca" reapareció en 'Válgame Dios' junto a Jorge Benavides y Karin Marengo para aclarar la denuncia de Clara Seminara.

Enrique Espejo confirmó lo dicho por la actriz cómica, que le lanzó una 'manazo' pero no con la intención que ella indica en redes sociales. "Todo empezó como jugando, y sí le dí un manazo pero a la altura de la cintura. Les digo que es esto es una calumnia", dijo en vivo.

Jorge Benavides también dio la cara, asegurando que si estaba acompañando a 'Yuca' es porque lo conoce y jamás defendería a un mañoso.

"Yo me caracterizo por contar cómo suceden las cosas en verdad. Yo aquí no me voy a poner defender a un mañoso o a un enfermo (...) Yo soy súper celoso con las chicas, siempre trato de estar pendiente de lo que pasa, tengo una vista de 360 grados porque estoy viendo todo lo que está pasando. Eso no lo sabe el público (...) Yuca le pidió disculpas, pero él tiene un caracter bien especial también. Yo preguntaba porque no dudaba de ella, dudaba de Yuca, por eso empecé a preguntarle a todos los del elenco", comentó.