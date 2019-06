"Yuca" llora en EVDLV tras denuncia de Clara Seminara: "Yo no soy ningún enfermo" | VIDEO

El cómico Enrique Espejo, conocido como "Yuca", se sentó en sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y en medio de sus respuestas no pudo contener el llanto tras ser acusado por tocamientos indebidos por Clara Seminara.

"Yuca" rompió en llanto cuando dijo que esta situación ha afectado a su familia. "No sé por qué lo hace y le pido disculpas ante cámaras y se lo vuelvo a pedir. No sé por qué lo hace. Mi familia se siente dolida".

Sin embargo, dijo tener el respaldo de su familia, en especial de sus hijas, quienes ahora son mayores. "Tengo cinco hijas mujeres y me han dicho que están conmigo, que me apoyan. Ellas son mi adoración y no voy a llegar a esta edad como aduce esta señorita".

Entre lágrimas, Enrique Espejo o "Yuca" fue contundente. "Yo no soy ningún enfermo Beto. Soy un hombre probo. El hecho que sea tímido, introvertido significa que sea un tonto, un torpe. Yo me mantengo siempre al margen de las circunstancias (...) nunca ha habido problemas con ella. Siempre tuvo una estima especial con ella porque era buena (...) Yo lo digo con honestidad, es mi verdad y es mi verdad", finalizó.