Enrique Espejo "Yuca" hace este pedido a Clara Seminara: "Por favor Clarita, recapacita"

Enrique Espejo se dirigió directamente a su excompañera Clara Seminara tras su denuncia por tocamientos indebidos contra él.

El popular 'Yuca' decidió hacerle un pedido a la actriz cómica, indicándole que se rectifique en público porque lo está dejando como acosador y él jamás ha faltado el respeto a nadie.

"Yo tengo mis hijas, a las cuales amo, ha sido un juego que no ha sido premeditado. Clarita te lo suplico, creo que estás mal asesorada, has salido casi llorando y he escuchado la palabra 'acoso sexual'. Yo, en mi vida le he faltado a alguien, y Jorge me conoce. Por favor Clara, recapacita. Así como lo has dicho en público, rectifícate en público", dijo.

"Yo me sentí mal también, ella me enseñaba a utilizar el celular, le pido disculpas otra vez, pero no puedo creer que me tilde de 'acosador'. No sé qué más decir, le he pedido disculpas ya no sé qué más hacer", agregó.

"Yuca" volvió a pedirle disculpas a Clara Seminara y asegura que ya no sabe qué más hacer para que su excolega lo disculpe. "Por segunda vez lo voy a decir, Clara si me estás viendo, te vuelvo a pedir disculpas, sé que he cometido un error pero ya no sé qué más hacer para que pares esto (...) Hemos sido patas, amigos. Te pido humildemente las disculpas del caso, enmienda errores y por favor recapacita".