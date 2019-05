"Siempre he tenido una conducta intachable": "Yuca" responde denuncia por tocamientos indebidos

Esta mañana, la actriz cómica Clara Seminara sorprendió al denunciar públicamente a su excompañero de 'El Wasap de JB' al asegurar que Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca' le realizó tocamientos indebidos durante las grabaciones de dicho programa.

Al rebotar la denuncia en todos los medios, 'Yuca' decidió pronunciarse asegurando que siempre ha mantenido una conducta intachable: "Me sorprende lo que me estás diciendo (por la acusación de Clara Seminara). Yo nunca he tenido problema de ese tipo, siempre he tenido una conducta intachable", dijo en comunicación para Perú 21.

Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides y productora de 'El wasap de JB' también respondió la denuncia de Clara Seminara, indicando que lo dicho por la actriz es falso.

"Ni mi esposo ni yo vamos a permitir algo así. Sí nos reunimos con ella y con Enrique ('Yuca'), pero fue porque ellos estuvieron jugando de manos. Pero no hubo tocamientos indebidos", sostuvo para RPP.

