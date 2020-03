Olenka Cuba, pareja de Leonard León, despotricó contra Rodrigo González en su cuenta de Instaagram luego que “Peluchín” dio su opinión sobre el comportamiento del cantante mientras esperaba los resultados de su prueba de coronavirus.

En sus historias de Instagram, Olenka Cuba aseguró que Rodrigo González tiene “doble moral” por insultar al padre de su hija:

“Ese señor con doble moral, que siempre se ha creído el sabelotodo: infórmate, que cuando llegaron al aeropuerto los mandaron a su casa, acaso los mandan en ambulancia? O cómo pretendes que se vayan a su casa cada uno? Porque no fueron los últimos que llegaron desde Europa. No sabes cómo hacer noticia y porque Leonard no te caiga, por el hecho que solo defiendes a la gente que te sobonea”.

Pero eso no fue todo, ya que según Olenka Cuba, ella sí “es capaz” de ver la “arrogancia” de Rodrigo González: ”Realmente hay gente que no tiene la capacidad para ver la arrogancia que tienes, porque como tú eres el dueño de la verdad y todo lo sabes, ahora no sabía que eras médico por tus suposiciones o por lo que tú creas, cuidado con acusar sin saber, señor sabelotodo".

La novia de Leonard León también tildó de “patético” a “Peluchín”: “Qué clase de comunicador eres, no puedes acusar a alguien de algo ni sentenciarlo porque tú supones, realmente eres patético. Infórmate primero”.

