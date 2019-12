Tras varios años de encarnar el personaje de ‘Oliverio’ en la serie “De vuelta al barrio”, el actor Erick Elera confiesa que dejará la serie debido a que no le han comunicado absolutamente nada sobre si continúa o no.

“Parece que ya no sigo en la serie. En realidad ya depende de ellos, pero no me han dado mayor respuesta, por eso ya doy por hecho que no seguiré en la serie”, dijo el actor al diario Trome.

Ahora, con un poco más de tiempo, Erick contó que se dedicará por completo a su carrera musical y a su familia.

“Tal vez sea el momento de darle un poco más de fuerza a mi faceta musical y arriesgar un poco, buscar nuevas oportunidades”, expresó.

Recordemos que el cantante hace unas semanas expresó su malestar por los horarios de grabación y la lejanía de las locaciones.