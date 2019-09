El actor y cantante Erick Elera se casó este sábado con la modelo Allison Pastor e invitó a muchos artistas del medio con los que ha trabajado o se encuentra trabajando.

Entre los invitados no pudo faltar el también actor Andrés Wiese, con quien compartió grabaciones por ocho años en la serie “Al Fondo Hay Sitio”.

Fue el propio Erick Elera quien compartió este reencuentro durante la celebración de su boda civil. Por su parte, Andrés Wiese también se reencontró con la hija del novio, quien hizo a “Nely Francesca”, su hija en “Al Fondo Hay Sitio”.

Durante el reencuentro, Erick Elera no pudo evitar bromear. “Qué tal mi gente. Estamos aquí en el matrimonio, pero creo que me voy a divorciar, porque me he encontrado con ‘Ricolas’”.

Esto generó la risa de Andrés Wiese, quien interpretó a “Nicolás” en “Al Fondo Hay Sitio”.