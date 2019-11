Erick Elera se pronunció sobre la situación que atraviesa Christian Domínguez, quien nuevamente fue ampayado con Pamela Franco. El cantante señaló desconocer los pormenores del tema y que más le sorprendió que haya terminado su relación con Isabel Acevedo, pues antes del ampay ambos habían ido a visitarlo a su casa y estaban muy felices.

“A nosotros nos vinculan como hermanos, compadres, pero es solo porque hemos trabajado juntos en varios proyectos. Hemos tenido largas temporadas juntos y nos conocemos, pero no es que seamos íntimos. La relación que él tuvo con Karla (Tarazona) yo no la viví y ella no me va a dejar mentir. Sus demás relaciones tampoco sé, porque nunca salimos en parejas. Solo nos cruzamos en canales porque estamos ocupados en lo nuestro”, señaló a Diario Ojo.

Sí conocía de la relación con Isabel Acevedo

Sin embargo, dejó sentado que en la relación que Domínguez tuvo con Chabelita sí la conoció de cerca.

“Sí hubo comunicación, porque Isabel es amiga de Alisson (Pastor, esposa de Erick Elera) y por ahí se han confesado algunas cosas. Pero a mí sí me sorprendió la separación, porque justo días antes habían estado en mi casa los dos. Todo bien, pero no he hablado con él nada. Imagino que debe estar solucionando lo que ha pasado. Él tendrá una versión y la gente otra”, indicó.

Consultado sobre qué piensa del estigma que tiene Christian, de que cada tres años cambia de pareja, señaló que “no lo sé, que me pase la técnica (risas). No sé. A Christian yo lo admiro, lo quiero, siento mucho lo que está pasando. Pero él jamás me ha dicho lo que le sucede. Yo la última vez lo vi bien. Si él dice que no pasó nada (con Pamela Franco), qué puedo decir yo. Yo no tengo vela en ese entierro”, precisó.

Respecto a qué opina del nuevo ampay con Pamela Franco, manejando el carro de propiedad de Chabelita, Elera respondió: “¡Qué pende...! Pucha, no sé, tendrá sus motivos y cómo hace sus cosas”.

Erick Elera señaló que está feliz con Allison Pastor, su esposa. “Todo muy bien, tranquilo. Una de las cosas que me inspiró estar con ella es que es una buena persona, siempre me apoyó con mi hija”, sostuvo.