Erick Elera no esperaba que una usuaria le preguntara por su primera hija, fruto de su relación con la actriz Analía Rodríguez.

¿Qué pasó? El recordado ‘Joel’ de ‘Al fondo hay sitio’ había compartido una fotografía con su actual pareja, Allison Pastor, y su segundo hijo, el pequeño Lucas Tadeo; pero una de sus seguidoras lo cuestionó por no hacer lo mismo con su primogénita.

“Erick, ¿y cuándo te tomas foto con tu hijita?”, había preguntado una de sus fans en Instagram.

Esta consulta no fue del agrado del cantante, quien respondió rápidamente: “Aquí no hay competencia entre mis hijos ni mucho menos comparaciones de pasado y actualidad. Mi hija no está conmigo en estos momentos, eso es todo”, respondió ofendido el actor.

En setiembre de este año, Erick Elera se emocionó al tener que hablar de su hija Flavia, quien ahora radica en Estados Unidos y que estuvo presente en su matrimonio con Allison Pastor.

“Lo que siempre le he dicho a mi hija es que, pase lo que pase, tanto su padre como su madre vamos a estar con ella toda la vida. Mi hija sabe cuánto la amo”, había comentado el actor en el programa ‘En boca de todos’.

