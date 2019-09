Erick Elera se casó con Allison Pastor, madre de su segundo hijo. El recordado “Niño cara de pez” contó que decidió adelantar la fecha de su casamiento por su primera hija.

El actor indicó que su pequeña no vive en el país, así que aprovechó que se encuentra aquí para que participe de su boda con la modelo. “No he podido dormir, pero estoy feliz. Los planes estaban para fin de año, aunque mi hija que ya no vive aquí en Perú está ahora de vacaciones y antes de que se vaya estamos aprovechando. Ella misma me decía: ‘Papá, ¿cuándo se casan?’, así que dije: ‘Vamos a buscar en la Municipalidad fechas para casarnos lo más pronto’, y así fue”, reveló.

BUENA RELACIÓN.

El integrante de la serie “De vuelta al barrio” aseguró que lo que reafirmó su compromiso con Allison Pastor fue la química que vio con su hija. “Ella tiene una muy buena relación con Allison; si no fuera así, no me estaría casando. Como persona, tiene un gran corazón. Lo que me enamoró de ella es la química con mi hija”, agregó.

La ceremonia por civil se realizó en una residencia de Chorrillos.

LA FIESTA

A la fiesta por el matrimonio de Erick Elera y Allison Pastor asistieron varios personajes de la televisión y fueron muchos de ellos los que se encargaron de compartir fotos y videos de este hermoso momento.

Durante la celebración, el cantante Erick Elera también se animó a cantar el recordado “Tic Tic Tac” de la Joven Sensación.