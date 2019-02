Erick Sabater es asaltado a mano armada en conocido supermercado: "Estaban dispuestos a matar"

El modelo Erick Sabater denunció la tarde del miércoles haber sido víctima de un asalto a mano armada mientras se encontraba en el estacionamiento del supermercado Plaza Vea, en Barranco.

El dominicano indicó que fue a recoger a su pareja a dicho supermercado y optó por esperarla en el parqueo, sin imaginar que dos hombres a bordo de una moto ingresarían a la zona y le apuntarían con el arma de fuego. Incluso, sostuvo que le robaron una cadena valorizada en 3500 dólares, un reloj y unas cuantas pertenencias más.

"Me arrancaron mi cadena, mi reloj, me amenazaron y se dieron a la fuga. Nadie pudo responder, fui a la policía e hice mi descargo", según contó durante un enlace telefónico con RPP Noticias.

Erick Sabater señaló que los dos sujetos estaban con el rostro descubierto, y debido a que las cámaras de 'Válgame Dios' lo estaban siguiendo, pudieron capturar el momento del asalto. Además, el chico reality agregó que los delincuentes estaban dispuestos a matarlo. "Fue a quemarropa, esas personas no tenían miedo, estaban dispuestos a matar (...) Me apuntó con la pistola y me dijo 'te voy a matar', te voy a matar'. Gracias a Dios no pasó eso", concluyó.

