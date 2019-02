Erick Sabater confirma que Coto Hernández le llamó tras gresca y contó lo que le dijo

El modelo Erick Sabater confirmó que Coto Hernández le llamó por teléfono luego de que protagonizaran una fuerte gresca afuera de Latina.

Erick Sabater contó que primero le llamó el abogado de Coto Hernández y al no responderle, le llamó su examigo. "Él dice que no ha llamado a nadie, pero yo tengo las llamadas grabadas".

"El abogado me llamó de un número desconocido (...) Luego me volvió a llamar de un número desconocido y el que me habló era Coto".

Según Erick Sabater, Coto Hernández le habló de manera prepotente. "Me dijo: Mi abogado te está llamando, respóndele. Tu sabes, con una voz de autoridad. Por eso corté el teléfono. Yo lo voy a hacer de la manera formal".

Erick Sabater indicó que seguirá el proceso tras lo ocurrido. "A mí me fueron agredir en el canal y yo me defendí (...) mis abogados están viendo mi caso, ya fui a la policía y esa persona ya está citada".

