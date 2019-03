Erick Sabater no perdona a Coto Hernández: cuenta cómo va la demanda tras gresca

Erick Sabater se mostró confiado de ganar la demanda por agresión que le entabló a Coto Hernández. Como se recuerda, el dominicano sostuvo una gresca con el costarricense a la salida de Latina y a la vista de decenas de transeúntes.

-¿Cómo va la demanda con Coto?

Eso está judicializado, en un proceso legal, hay varias denuncias. Hay muchas cosas detrás de eso. Vamos a comenzar a hacer las cosas bien y con mi abogado, en algún momento, vamos a hacer una rueda de prensa para comunicarles sobre este tema más a fondo.

-¿Quieres voltear la página?

No tengo que voltearla, para mí nunca existió. Le agradezco yo la oportunidad que me dio la vida, lo que me da y lo que me quita. Yo soy una persona leal, que hace las cosas bien.

PANTALLA GRANDE.

De otro lado, la expareja de Micheille Soifer contó que debutará como actor. “Hay cosas que se están viendo acá, pero eso es más adelante. También hay una película, pero eso será afuera. Yo estoy bien contento con eso”, sostuvo.

-¿Eso es en México?

Más adelante sabrán, quiero reservármelo. Pero sí hay un proyecto bien interesante. Es un papel antagónico en una película, y es súper chévere.

HAY MÁS...