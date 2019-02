Erick Sabater muestra rostros de asaltantes y espera que Coto Hernández no tenga nada que ver

El modelo Erick Sabater llegó al set 'En Exclusiva' para dar detalles del asalto que sufrió en un conocido supermercado, en Barranco. El dominicano indicó que lo encañonaron dentro del parqueo de Plaza Vea, aproximadamente a las 3:30 p.m., además de deslizar la posibilidad de que se trató de un seguimiento.

"Yo voy a encontrar a esas personas porque fue un rastreo que me estaban haciendo, me encañonaron con una pistola en el pecho", sostuvo. Además agregó que tiene los rostros de los delincuentes, ya que no tenían puesta ninguna capucha ni nada. "Tengo la cara de la persona. Los policías van a encontrar quien y yo también".

"Señor Coto Hernández, con todo el respeto que se merece, una situación así no se celebra ni se burla de ninguna forma. Coto no tengo nada en contra de ti, pero jamás en la vida desearía que te pasara algo así (...) Yo voy a encontrar quien fue, y Dios quiera no sea quien dice que es (...) Él me amenazó y yo voy a sacar todo eso, pero no estoy diciendo que él tenga algo que ver".

HAY MÁS...