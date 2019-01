​Erick Sabater se pronuncia tras protagonizar pelea con Coto Hernández (VIDEO)

Los modelos Erick Sabater y Coto Hernández se fueron a los golpes en las afueras de un canal de televisión donde Sabater comentó las recientes imágenes en las que fue captado el costarricense.

La bochornosa pelea fue captada por los transeúntes y las imágenes rápidamente circularon las imágenes en las redes sociales. Y las diferencias entre los modelos ha sido explicado por el propio Sabater, quien se presentó en el programa Magaly TV, la firme: "Eso viene desde el año pasado por un tema de un alejamiento que tuvimos los dos, no quedamos como enemigos ni nada por el estilo (...), ahí quedó hasta que se veía como que había una discusión entre los dos y él daba a entender eso".

PELEA ENTRE ERICK SABATER Y COTO HERNÁNDEZ

Erick Sabater dio detalles de lo que habría causado la molestia de Coto Hernández: "Yo llego de viaje ahora, me invitan como panelista, comienzan a tocar unos temas y en ese momento me preguntan a mí: 'oye. qué piensas de esta situación', y yo digo: 'bueno, yo tengo entendido, que ya hace varios años, un año y medio en promedio, que él tenía una intención de llegar a ella, pero no con una mala...'", sostuvo Sabater, y después de ello, Hernández se comunicó vía telefónica con el programa: "En el momento él llama por teléfono y comienza a insultarme... en la conversación él me amenaza y me dice que afuera en la calle yo voy a tener que decir lo que había dicho ahí o que me iba a encarar".

Al término del programa donde Erick Sabater fue panelista se encontró con Coto Hernández: "Termina el programa, yo voy a salir y la persona me intercepta. Comienza a insultarme, a decirme muchas lisuras".

Sabater quien se mostraba con una lesión en la frente, anunció que tomará acciones legales contra el costarricense Coto Hernández: "He hecho una denuncia pública, ya ahora mismo mi abogado va a comenzar a proceder con esto".

