La actiz peruana Erika Villalobos expreso todo el amor que siente por su padre porque contó que no fue a visitar a su padre por su cumpleaños porque sabe que puede infectarlo del coronavirus o covid-. Además porque su progenitor es mayor de edad.

Ella dijo que porque lo ama, sabe que no visitarlo en plena cuarentena no es lo correcto. Sin embargo, le expresó todo su cariño en Instagram.

“Ayer fue cumpleaños de mi papá. Cómo me hubiera gustado saludarlo en persona, abrazarlo en un día tan especial. Pero precisamente porque lo amo no fui a verlo. Hubiera podido inventarme alguna excusa de las que muchos se están inventando para poder salir. Pero no. No quiero que corra ni el más mínimo riesgo, escribió Erika Villalobos en sus redes.

La actriz sabe que pronto se encontrará con su papá, por eso añadió: "Estaremos separados un tiempo pero luego más unidos que nunca. Saldremos juntos de ésta..El día de su nombramiento como miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina.#YoMeQuedoEnCasa #Empatía #Amor #CuarentenaPerú #Cuarentena #EmergenciaSanitaria #AislamientoSocial #Coronavirus #Covid_19 #Covid19 #DespuésCelebramos”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González destruye a Leonard León tras confirmar que tiene coronavirus

Rodrigo González destruye a Leonard León tras confirmar que tiene coronavirus - diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR