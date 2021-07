La actriz mexicana Erika Buenfil rompió en llanto al recordar su romance con Ernesto Zedillo Jr, hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo. La protagonista de telenovelas contó que fue abandonada embarazada y nunca más volvió a saber de él.

Durante una entrevista con Yordi Rosado en YouTube, Erika Buenfil contó que inicialmente fue Ernesto Zedillo Jr quien la buscaba, pero ella se negaba a salir con él por la diferencia de edades: “Él se acercaba, yo le decía no me interesas”.

Finalmente accedió a salir con él y tuvieron una relación de pocos meses: “Fue cortito, fue breve y ¡zas! quedo embarazada”.

Erika Buenfil contó que al revelar que estaba embarazada, el hijo del exmandatario mexicano no tuvo una buena reacción: “Él me llama para ir a una fiesta en Valle de Bravo (...) ahí le digo ‘yo tengo que decirte algo’ y le digo, pues él no reacciona padre, se asusta un poco”.

“Yo decido tenerlo y él como que se aleja (...) me dijo ‘me encantaría verte, a ver si mañana’ y ya no lo vuelvo a ver””, añadió.

Según la actriz, Ernesto Zedillo Jr “desaparece, cambia de teléfonos y todo”.

En medio de la desesperación, Erika Buenfil buscó volver a contactarse con el hijo del expresidente y finalmente se reunieron cuando ella ya tenía 5 meses de embarazo.

“Me dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación. Entonces ya me sentí mucho más tranquila”, reveló. Sin embargo, Erika Buenfil nunca más volvió a saber del padre de su hijo.

Tras contar los detalles, la actriz mexicana reveló que no le guarda rencor y apoyará a su hijo Nicolás si decide buscar a su padre:

“Aquí ya está mi hijo involucrado, entonces yo no quiero que se diga que ‘tú estás hablando mal de mi papá’, yo quiero comentarte algo que para mí ha sido como mi consuelo. Yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido, él me lo hizo. No hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me haya regalado que el regalo que Ernesto me hizo. Nunca me molestó, se alejó pero no me chin** la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo. Entonces yo siempre, siempre, siempre le voy a desear lo mejor, a pesar de cómo se haya portado en su momento, él sabrá sus razones. Si hoy o mañana o ayer, Nicolás se acerca a él, tiene todo mi apoyo y siempre voy a estar agradecida eternamente de la bendición que yo tuve de ser madre gracias a él, como haya sido, Yordi”.

“Me ha costado mucho trabajo, pero es el amor de mi vida y él me dio la libertad de poderlo amar y es para mí sola. Y esa fue mi respuesta, no se lo comparto a nadie, es para mí sola”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Las denuncias y escándalos en la vida de John Kelvin

La escandalosa vida de John Kelvin

TE PUEDE INTERESAR